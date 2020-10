A principios de julio, Samanta Casais fue la gran protagonista de " Bake Off" tras consagrarse como ganadora del ciclo y luego ser descalificada por no ser cocinera amateur. De esta manera, Damián Pier Basile, se quedó con el premio de 600 mil pesos y se convirtió en triunfador.

Tras el escándalo, la cocinera bajó su perfil y desapareció por completo de los medios y de su canal de Youtube, hasta hoy. Samanta reapareció con nuevo contenido en sus redes y se mostró con un personaje entrañable de la televisión: Pepe Pompín.

"Bienvenidos a mi casa, mi canal de YouTube. Soy Samanta Casais, para ustedes soy Sami Pastelera, y voy a hacer un montón de recetas", anunció la pastelera.

Enseguida fue interrumpida por el conejo de A.M, el ex ciclo de Telefe, quien disparó: "Sami, hace horas que te quiero llamar, pasó que no tenía conexión, así que me colgué del cable del vecino, por favor no cuentes nada. ¿Hace cuánto que venís prometiendo que me vas a cocinar algo?".

Y continuó pícaro: "Bueno, no fuiste mi primera opción: lo llamé a Gastón, uno que ganó de verdad".

Luego de que Samanta cocinara unas deliciosas donas, Pompín hizo referencia al escándalo de " Bake Off". Al respecto advirtió: "Pero qué rica está la dona, igual a la de Homero Simpson. Espectacular. Te felicito, ahora sí te mereces un premio… Pero tranca que este no te lo voy a quitar". Por lo que la protagonista del video expresó: "Ay, Pepe…".