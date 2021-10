Sabrina Carballo dio detalles de su relación con Martín Bossi, ante la cantidad de usuarios que especulan que ambos estarían en pareja. Recientemente en "Los Ángeles de la Mañana", la panelista Maite Peñoñori confirmó que el vinculo sería real y que ambos fueron vistos paseando por Belgrano.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Carballo rompió el silencio cuando el periodista le preguntó sin rodeos: "¿Estás saliendo con Martin Bossi o no?". A lo que ella respondió tentada: “No, Es un amigo. Fui a comer con él. No veo tele pero algunos amigos me mandaron lo que había pasado y hasta se ofendieron porque no les había contado nada”.

.

Luego la actriz explicó que prefiere no hablar de su vida privada, que no lo hizo nunca y que no lo haría ahora. En un tono serio explicó: "Yo prefiero que la gente me conozca por si laburo bien o mal, por si laburo bien mejor. En este caso, voy a decir que no es cierto. Fui a comer con él pero porque es amigo, más que eso. Hasta decían que habíamos ido a una cervecería y ni eso, porque yo no tomo cerveza”.

Hacia el final, el conductor le preguntó entonces si son amigos y Carballo aclaró con sinceridad: “Es un amigo, lo quiero mucho. Dicen que le quisieron sacar una foto y no se dejó. No es así él tampoco”, expresó.

¡Mirá lo que dijo Sabrina Carballo sobre Martín Bossi!