Si bien muchos lo conocieron por ser el novio de la China Suárez, Rusherking tomó popularidad en el medio tras convertirse en un destacado cantante de trap. Incluso hizo su primer Luna Park hace un mes y demostró su talento ante el público. Sin embargo, parece que a varios no les alcanzó con saber lo que es capaz de hacer ya que en las últimas horas lo condenaron por un acto fallido al cantar.

En las redes sociales se viralizó un video del ex de María Becerra en el que interpretó la reversión de "Después de ti" con Alejandro Lerner y tuvo un percance al entonar una estrofa. Su equivocación hizo que el clip tomara repercusión entre los usuarios e incluso en "Socios del Espectáculos" Rodrigo Lussich hizo alusión al tema y trató al artista de víctima del "autotune".

Harto de los cuestionamientos y críticas, Rusherking alzó su voz en Twitter y lanzó filoso: "Estos giles que te equivocas una vez y ya te salen a matar, vos estás de conductor de un programa que se basa en hablar de la vida de los demás. Déjate de joder…".

Fue en ese entonces cuando una usuaria destacó que el intérprete de "Confiésalo" fue a cantar enfermo. Acto seguido, él resaltó: "Obviamente que eso no lo saben, que no puedo ni tragar la saliva ni escuchar nada, y voy y canto aunque me digan que no tengo que hacerlo para tratar de darles lo mejor a ustedes. Y me da bronca que no investiguen y hablen por hablar".

Ahora el artista se recupera con antibióticos y le tuvieron que inyectar corticoides. "Perdón gente, me descargo por acá porque me tienen los huev... llenos, siempre me quedo callado", cerró.

Video: el video de Rusherking cantando "sin autotune"