Rusherking y María Becerra hace más de dos años que están en pareja y su relación es una de las queridas por el público joven. Los artistas ya han colaborado en varias ocasiones, como en los temas "Confiésalo" y "Antes de Ti" y con su talento y su chispa hoy en día son dos de las figuras principales en el ambiente de la música urbana junto a Duki, Nicki Nicole y Bizarrap, entre otros.

.

Actualmente la joven oriunda de Quilmes se encuentra realizando shows de su gira "Animal Tour" con temas de su primer álbum, y por su parte, el intérprete de "Además de Mí" , se prepara para un nuevo lanzamiento de un tema explosivo. Por lo que adelantó en su Instagram, el joven de 21 años presentará este jueves el single "Bendición".

Lo que llamó la atención de la mayoría de los seguidores del cantante, es la foto que eligió para anunciar su música nueva. En la publicación se lo puede ver en una pileta junto a una chica de espaldas, mientras tiene su mano en la cola de dicha mujer, donde puso una etiqueta con su nombre. "Tiene un booty mundial yo le puse mi tinta", escribió pícaro el rapero. La publicacíón ya recibió el "me gusta" de la cantante de "Wow Wow", pero de todas formas, muchos usuarios en los comentarios comenzaron a preguntarse si efectivamente era Becerra.

"No es María, María tiene un lunar en la espalda", escribió un usuario por lo que se dispararon muchas dudas. Más allá del like que le brindó, todavía no se confirmó que sea ella la mujer de la imagen compartida en las últimas horas.