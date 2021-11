Wanda Nara y Mauro Icardi están en boca de todos desde hace más de tres semanas después que la empresaria filtrara que su esposo la estaba engañando tras intercambiar mensajes calientes con la China Suárez.

A pesar que estuvieron a punto de firmar el divorcio y hasta se dijeron cosas terribles sobre su familia, la botinera y el futbolista apostaron al amor y se reconciliaron.

Sin embargo, parece ser que la pareja estaría atravesando una nueva crisis de pareja ya que Wanda viajó a la ciudad italiana de Milán sin su pareja y sin sus cinco hijos, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesa e Isabella.

.

La mediática argentina sorprendió al compartir una postal desde un avión en la que escribió "Chau" y agregó la canción "Maldita foto", de Tini Stoessel y Manuel Turizo. "Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotro'. Otro día sin ti. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto. Tanto me duele que ya ni quiero otro", son algunas de las letras del romántico tema.

La historia de Wanda Nara en Milán sin Mauro Icardi.

Luego, Ángel de Brito fue quien confirmó las sospechas de los fanáticos de Wanda al compartir un meme de la situación: "Wanda viajó a Milán. Nuevamente".