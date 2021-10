En medio del escándalo por Mavys Álvarez, la novia cubana menor de edad de Diego Maradona, Gianinna Maradona estaría atravesando una crisis en su relación con Daniel Osvaldo y Juariu demostró por qué cree que se habrían separado.

Vicky Braier, reconocida popularmente como la investigadora de los famosos, compartió una serie de pruebas en las redes sociales que probarían que la hija de Claudia Villafañe y el ex de Jimena Barón terminaron su noviazgo.

En primer lugar, la futura participante de "MasterChef Celebrity 3" mostró que la empresaria compartió extrañas reflexiones en Instagram: “Gianinna empezó a subir historias con frases y ya sabemos que esto viene de la mano de secta o de separación”.

Las curiosas frases de Gianinna Maradona en Instagram.

Después, la ex panelista de "Bendita" mostró otra de sus pruebas: “Y me dije ‘aquí huelo algo’, pero como no se siguen desde antes es difícil saber. Excelente. Pero lo curioso es que los amigos de él dejaron de seguirla y los amigos de ella, dejaron de seguirlo”.

Gianinna dejó de seguir a los amigos de Osvaldo y al revés.

Finalmente, la señal que confirmaría la ruptura es contundente: “Otro dato a tener en cuenta es que Dani la seguía a la Claudia, le ponía ‘like’ en todas las fotos, en todas. Él es un ‘likeador’ serial. Este posteo de Claudia de hace dos días no tiene like y ya no se siguen”.

Daniel Osvaldo y Claudia Villafañe ya no se siguen en redes sociales.