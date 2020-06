Jorge Rial decidió cumplir la cuarentena y quedarse en su casa luego de que se enterara que un compañero de América tiene coronavirus.

"Mis compañeros ya lo saben, pero tomé la decisión de guardarme en mi casa, por lo menos hasta fin de mes para ver cómo se desarrolla todo. Dejemos de creernos imprescindibles. No es fácil. Nuestro ego es enorme, el maquillaje entra por los poros y queda en el corazón, hace una capa de ego, y vos pensás que si no venís Intrusos no va a seguir, que la tele se cae”, había expresado.

Tras sus dichos, su pareja Romina Pereiro apoyó su decisión y le dedicó unas tiernas palabras en su cuenta de Instagram: “’En el único lugar en donde somos imprescindibles, es con nuestras familias. ¡Buen fin de semana! ¡A cuidarse mucho! Esto también pasará".