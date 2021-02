Este miércoles, Jorge Rial hizo oficial su salida de " Intrusos", el histórico ciclo de espectáculos que llevó adelante por 20 años. Sin embargo, admitió que la idea de dar un paso al costado ya estaba presente en su mente desde 2018 y que incluso en su momento lo habló con sus seres queridos para saber si contaba con su apoyo para tomar esa importante decisión.

A fin de cuentas, el periodista pudo concretar su despedida este 2021 y Romina Pereiro, su pareja, fue una de las personas que bancaron el accionar del conductor que se animará a "TV Nostra", su nuevo desafío televisivo en América TV.

Rial estará al frente de un programa que contará con informes de política y actualidad. Para ello, el ciclo tendrá una producción compuesta por exproductores de 678. Entusiasmada por lo nuevo que se viene en la vida de su pareja, la nutricionista alentó al padre de More Rial con un cálido mensaje: “Te amo y me gusta saber que no te conformás. Que te la jugás”, escribió en los comentarios del video que compartió el presentador luego de contar que no estará más en "Intrusos".

“Uno cree que se las sabe todas, en la vida y en el laburo, que tiene todo medido y controlado. No es así. Me pasó hoy cuando fui a ‘ Intrusos’ a anunciar que lo dejé. Para mí fue mucho más que un programa de televisión, fueron veinte años de convivir y haber formado una familia virtual con ustedes”, reflexionó en el video que compartió en Instagram tras abandonar su lugar.