Después de su participación en la edición del 2015 de "Gran Hermano", Romina Malaspina orientó su carrera mediática hacia el periodismo y se hizo con la conducción de un programa de noticias en el que estuvo en el centro de la polémica, ya sea por su vestimenta o sus controversiales opiniones sobre la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, casi un año después de haber aceptado el desafío para estar al frente de las cámaras, la mediática decidió enfocar su tiempo en la música, su verdadera vocación.

La ex "Gran Hermano" se despidió del periodismo para dedicarse al canto.

"Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mi. Agradezco en primer lugar, a mi compañero y excelente periodista Diego Codini, a quien tanto admiro, por que sin él, no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrolle, cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro", comenzó al agradecer el apoyo que recibió.

"También agradecer infinitamente a mis ROMINOS, que gracias a ellos los días de pandemia fueron mucho más llevaderos. También quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras de todos los horarios, que desde el minuto uno, me tiraron todas las buenas vibras. También a todo el equipo humano que trabaja detrás de cámaras, a la dirección del canal por confiar en mi para encarar este proyecto y que hizo posible que este éxito sea rotundo", manifestó con alegría.

"Y por sobretodo darles las infinitas gracias a todos ustedes que estuvieron siempre apoyando del otro lado de la pantalla como siempre en cada uno de mis proyectos, todo esto no sería posible sin ustedes. Y por sobre todo a mi familia, mis amigos y mi equipo de trabajo que son el pilar fundamental en mi vida", aseguró Malaspina sobre el sostén emocional que tuvo a lo largo de todo el trabajo.



"Pero no es un adiós, es un hasta pronto, por que ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto, en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llego el momento de darle color. Gracias por tanto! Los amo!", cerró desde sus redes sociales la ex conductora de Canal 26.



No obstante, Ángel de Brito informó que la joven mediática no habría renunciado a su puesto, sino que la habrían echado. El contrato de Malaspina estaba por caducar y las autoridades del canal decidieron no renovarla. De acuerdo a Maite Peñoñori de "Los ángeles de la mañana", la ex conductora "tomaba muchos compromisos de ´curritos´ y faltaba seguido, sumado a que llegaba muy sobre la hora y se notaba al aire que estaba muy perdida".

Además, después de que que se conociese la noticia de que "iba a dejar la conducción" para dedicarse completamente a la música, muchos usuarios de Twitter la criticaron duramente.

Pensé que iba a ser la futura Mónica Cahen D'Anvers pero no, Romina Malaspina se despide del periodismo. Este país es una Caja de Pandora, caramba... — Káiser Somalí© (@leo_argentino) May 4, 2021

Renunció Romina Malaspina al periodismo, dura baja en Argentina. pic.twitter.com/tmV39zsojd — Fernando Oduber (@FernandoOduber) May 4, 2021

Romina Malaspina se retira del periodismo.

Romina Malaspina era periodista? pic.twitter.com/IkIEtwXZ69 — ค ɭ є א เ ๏ ร (@aaleexx666) May 4, 2021