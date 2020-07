Este miércoles, Rodrigo Lussich habló en " Intrusos" de la nueva novia de Lhoan, el ex de Charlotte Caniggia, durante sus "Escandalones". No obstante, lo que suele ser un divertido segmento del ciclo de América generó un fuerte rechazo en las redes sociales. Es que el periodista presentó a la joven como "una mujer con sorpresita" para hacer señalar que se trata de una mujer trans.

La polémica frase del panelista causó el rechazo de los usuarios y varios miembros del colectivo LGBT+ cuestionaron sus dichos y hasta lo tildaron de "transfóbico".

.

"El ex de Charlotte, de novio con una modelo colombiana, que es una mujer, claro, es una mujer con sorpresita. Está de novio con una modelo trans", bromeó Lussich. La modelo en cuestión es la influencer Mara Cifuentes.

Mara Cifuentes, la nueva novia del ex de Charlotte Caniggia.

Por el gran revuelo que generó su frase, Rodrigo tuvo que aclarar su afirmación y decidió responder a los cuestionamientos a través de sus redes sociales. "Mis disculpas públicas a la comunidad LGTBQ y en especial al colectivo trans por una frase fuera de lugar, innecesaria, estigmatizante y desafortunada", expresó en sus historias de Instagram.

"No propia de mi, pero sucedió y me hago cargo. Entiendo que cuando suceden estas cosas las disculpas en general no conforman", reconoció. Pero también agregó: "Mi intención es llevar alegría y hacer reír, la mayoría de la gente que me insulta no ve mi sección y no le importa esto que digo".

En ese sentido habló sobre quienes sí lo siguen y saben cómo es. "Quienes me ven a menudo y me conocen saben quien soy, cómo me expreso en general y lo que he defendido no una sino muchísimas veces", destacó.

Para cerrar, disparó: "Lamento muchísimo mi error, pido sinceras disculpas nuevamente. Y lamento también que además muchos de quienes se han sentido lastimados suben la apuesta puteando el doble u ofendiendo, ya que en un punto ejercen lo mismo que critican".

Leé el descargo de Rodrigo Lussich

El pedido de disculpas de Rodrigo Lussich