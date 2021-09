Rocío Marengo y Eduardo Fort protagonizaron un escándalo cruce en el que mediaron palabra Virginia Gallardo, la hija del empresario, Macarena, y la ex pareja, Karina Antoniali, Rodrigo Díaz, el último novio de Ricardo Fort, también decidió opinar sobre la polémica que explotó en "ShowMatch: La Academia".

La partipante del reality conducido por Marcelo Tinelli sorprendió al hacer un furioso descargo contra su pareja desde hace ocho años: "La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación... Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta, re podrida”.

La modelo no se guardó nada ante las cámaras.

Marengo recordó entre lágrimas todos los ataques que recibió de Antoniali con el paso de los años: “Ocho años que estoy al lado de él, bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?".

La mediática recibió el apoyo de todos los presentes en el estudio y a través de las redes sociales al hacerle una especie de ultimátum a su pareja: “Eduardo Fort, hacete cargo tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá”.

¡Mirá el contundente descargo de Rocío Marengo contra Eduardo Fort en "La Academia"!

Sin embargo, Rodrigo Díaz, el último novio del fallecido chocolatero, habló con Juan Etchegoyen y dio su opinión: “Se les cayeron las caretas, se les cae el circo. Acá el único Fort que hubo en cuanto a televisión y medios fue Ricardo. En su momento quisieron salir todos los Fort post mortem a querer hacer una pantomima y hoy se les cae todo el circo”.

El mediático se refirió a la participación de Marengo en la producción biográfica del pastelero: “Se cae el circo de la tía que llevaba la delantera de la serie, que salía a hablar de vocera. Está bien que sea la pareja de Eduardo, pero más que nada, a nivel público es su vocera, y él se escondía atrás”.

"Al final Rodrigo siempre tiene razón y van a seguir pasando cosas. Y esta es la gente que siempre sale a hablar al pedo. Pero bueno, todo en la vida pega vuelta y hoy se está dando cuenta todo el mundo de quién estaba rodeado Ricardo”.

¡Mirá el filoso mensaje de Rodrigo Díaz contra Rocío Marengo . Eduardo Fort!