Rodolfo Barili sufrió un hecho de inseguridad mientras circulaba por la Autopista Buenos Aires - La Plata junto a sus dos hijos el sábado pasado cerca de las 17 horas. A la altura de Bernal, el conductor recibió un piedrazo en su auto que iba dirigido directamente al parabrisas.

"El auto se bancó el impacto que, gracias a Dios, amortiguó y abolló el capot antes de astillar el parabrisas del lado del menor de mis hijo", relató el periodista en un video que compartió en su cuenta de Instagram para narrar el suceso del que fue víctima junto a Dante (16) y Benicio (13).

"Fue a metros del incidente, donde un policía que se encontraba dentro del lugar refugiado del frío me pidió que hiciera la denuncia en el control del peaje de Hudson. Allí esperamos un rato hasta que me dijeron que por la cuarentena no hay quién tome denuncias. Ni policía ni personal de la autopista. La sensación de indefensión es difícil de borrar", exclamó indignado.

Además, el locutor advirtió: "Eso si, el peaje lo cobraron a pesar de estar la Autopista cortada a los pocos metros del pago por una protesta. Agradezco que nada pasó. Que los tres estamos bien. La chapa se arregla y el vidrio se cambia. Pero la sensación de indefensión es difícil de borrar".