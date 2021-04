Rocío Quiroz protagonizó un confuso episodio al ser víctima de un hecho delictivo. La cantante denunció a los empleados de una farmacia por el robo del celular de su pareja, pero finalmente, cuando las cámaras demostraron que fue una clienta la que se llevó el móvil, siguió inculpando a los trabajadores.

La artista subió un video en el que se la ve en una farmacia de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo explicaciones porque le habían robado el celular a su pareja, Eduardo Etchepare.

El hombre había ido al local de una reconocida cadena para comprar pañales para su hija, Alma, y al pagar dejó apoyado sobre el mostrador su celular. Se olvidó el aparato y al regresar, no estaba.

Luego, la cantante comenzó a acusar a los empleados del local del robo, porque al pedir los videos de las cámaras de seguridad, le dijeron que no era posible entregarlos en ese momento.

En "Los ángeles de la mañana", Cinthia Fernández relató que los empleados estaban muy enojados por haber sido acusados y por el maltrato que recibieron de parte de la pareja. Además, Eduardo quiso pelear con uno de ellos.

Cuando se supo que fue una clienta la que se llevó el celular del hombre, se fueron sin disculparse y gritando que todos conocían a la ladrona.

"El que sacó el teléfono de acá, tiene menos de 48 horas para devolverme el teléfono porque tengo fotos de mi hija recién nacida", amenaza en el video.

"Hicimos una compra de 7 mil pesos y nadie quiere mostrar las cámaras. Yo hago este vivo para que se comparta y circule. Es mi teléfono", dijo luego mientras filma el local y a los trabajadores.

"Me dicen que si no hago la denuncia las cámaras no me las dan, ¿qué está pasando?", dice encolerizada la vocalista.

La creadora de "Amor de la salada" y su pareja fueron a hacer la denuncia, pero en la comisaría Etchepare quedó demorado porque tenía antecedentes por amenazas.

