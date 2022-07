La relación entre Rocío Marengo y Eduardo Fort llegó a su fin. Después de revelar que el empresario no apostaba a una familia con ella, motivo por el que encaminó su propia búsqueda, y tras varias crisis, la modelo anunció que se separó.

La noticia surgió después que la ex participante de "MasterChef" revelara que no se iba a casar con el hermano de Ricardo Fort, luego de una romántica propuesta de casamiento: "Sí me propusieron casamiento pero yo no me caso".

Mientras que ahora, Marengo utilizó su cuenta de Instagram para contar que su romance finalizó. El hecho ocurrió cuando un usuario le escribió: "No es pregunta, deseo que tengas un amor que te valore y acompañe en todo, que seas su prioridad". Fue en ese entonces cuando la mediática respondió: "Gracias. Sí, yo también lo deseo. Confío en los planes y tiempos de Dios".

Pero Rocío le puso fin a las especulaciones al contestar un segundo mensaje. "¿Te vas a casar?", le preguntó otro seguidor. Acto seguido, Marengo reveló: "Por ahora no, ni cerca. Antes era mi sueño. Pero mi última relación me sacó las ganas de todo".

