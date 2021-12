El viernes por la noche "Showmatch: La Academia" llegó a su fin y sin lugar a dudas fue una noche muy movilizante para todos los involucrados. Noelia Marzol y Jony Lazarte se consagraron campeones y en el emotivo cierre los jurados expresaron sus sentimientos luego de este gran año en el certamen de Marcelo Tinelli.

.

Carolina "Pampita" Ardohain fue una de las que más emocionó a todos con sus tiernas palabras. “Yo amo este programa, vengo feliz de trabajar acá. Y cuántas cosas me pasaron desde que vine desde ese reemplazo de Moria hasta acá; cómo me cambió la vida; cómo me volví a conectar con la gente otra vez, volví a mi lugar, a mi carrera, tomé las riendas de la vida”, expresó la modelo.

Cuando la bailarina volvió al reality como jurado, corría el año 2015 y la polémica del momento era la turbulenta separación que estaba viviendo con Benjamín Vicuña, con motivo de su infidelidad con la China Suárez.

En ese sentido, con lágrimas en los ojos la conductora recordó: “Cómo entré con el corazón destrozado, y cómo me voy con el corazón tan sano, tan lleno de amor, y con todas las cosas lindas que la vida y Dios me han dado. Todo eso lo transité acá, y esta es mi casa".

Y agregó: "Fue un placer venir todos los días a mi casa, compartir con ustedes, criar a mi hija ahí en el camarín, reírme a carcajadas, llorar con el alma por cosas que me atravesaban y las veía en la pista. Para mí es una gran honor el día de mañana decir: ‘Yo trabajé en ShowMacth’”.

Mientras Ardohain expresaba su agradecimiento, las cámaras enfocaron su esposo, Roberto García Moritán, que luego acudió a las redes para celebrar la manera en que su mujer salió adelante. “‘La vida te dio las revanchas que te merecés’, dijo Ángel de Brito y abriste tu corazón”, escribió el político en su publicación junto a un video en el que se abrazan.

“Tu generosidad se manifiesta en tu forma de amar la vida y siendo fiel a lo que sentís. Y yo siempre voy a estar ahí para cuidarte mi amor”, destacó Moritán.