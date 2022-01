Si bien parecía que el ida y vuelta entre Ofelia Fernández y Roberto García Moritán ya había terminado, Malena Pichot salió a defender a la joven legisladora y manifestó que el empresario gastronómico solo estaba casado con Pampita "para hacerse conocido".

"El chabon se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido y tiene el tupé de hablar de Ofelia, me desmayo", escribió la humorista en su cuenta de Twitter después de que el empresario sentenciara que Ofelia Fernández "encontró un negocio en la política".

.

Sin embargo, García Moritán no se quedó de brazos cruzados y le dedicó un furioso mensaje en el que refutó su postura: "Se volvió todo tan ridículo en este país, que una “feminista” me acusa de casarme para ser conocido. Malena cree que la mejor forma de empoderar a las mujeres es rebajar y demonizar a los hombres. Justo no hay un Ministerio que repudie sus dichos".

La respuesta de Roberto García Moritán a Malena Pichot.

.