En la dulce espera de una nena, Pampita disfruta del crecimiento de su pancita rodeada de amor y acompañada de su marido, Roberto García Moritán.

La conductora vivió un fin de semana lleno de grandes emociones por el homenaje a su hija Blanca, fallecida en 2012, el último sábado, día que hubiera cumplido 15 años. Pero después de la ceremonia, aprovechó el domingo para descansar y pasar tiempo de tranquilidad en su casa.

Pampita en el homenaje de su hija, Blanca.

Embarazada de ocho meses, la modelo se mostró casual en un dulce video registrado por el empresario gastronómica quien no dudó en capturar el momento de su descanso sobre el sofá.

.

Si bien, al principio la futura jurado de "La Academia" de "ShowMatch" mostró cierta resistencia a ser grabada, luego se prestó para una serie de adorables imágenes. "Estoy muy fea, me estás filmando. ¡Se me ve!", expresó vergonzosa. Mientras que García Moritán retrucó cariñoso: "No se te ve a vos, estoy filmando la panza. Qué vas a estar fea. Se ve el bebé no se te ve a vos. ¿Qué pensás quedarte escondida el resto de tu vida?".

Los videos fueron compartidos por Moritán en sus historias de Instagram y luego coronó los posteos con una tierna postal de Pampita en su perfil y escribió: "Mi domingo con ellas".