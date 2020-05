En plena cuarentena por el coronavirus, Ricky Martin sorprendió a sus fanáticos en las redes. El artista boricua lanzó su álbum titulado “Pausa”, que contiene colaboraciones con figuras de diferentes géneros como Sting, Carla Morrison, Pedro Capó, Diego El Cigala, Residente y Bad Bunny.

"Estoy muy emocionado de presentar esta primera parte de mi álbum #PAUSAPLAY. Ha sido un trabajo lleno de emociones y estoy tremendamente satisfecho con lo que conseguimos. Gracias a todos los artistas que me acompañaron, me siento inmensamente agradecido de contar con ustedes", escribió en su cuenta de Instagram y cosechó más de 100 mil "Me gusta" en pocos minutos.

Además a través de un comunicado, el cantante explicó: “El momento que recibí las canciones masterizadas sentí que no quería seguir el proceso tradicional de lanzar un álbum, es decir, esperar semanas y hacer una gran promoción alrededor de eso. Por primera vez en mi carrera, quise entregarlo así y que el factor sorpresa hiciera su magia. Lo que van a encontrar en este EP es transparencia, pureza, romanticismo, nostalgia y mucha vida”.

"Pausa", que es la primera parte de su disco, contiene tesiete canciones, incluyendo los primeros dos sencillos, 'Cántalo' y 'Tiburones'. La segunda será titulada “Play” y estará enfocada en temas más rítmicos, según trascendió.