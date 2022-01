La familia Montaner se encuentraen Buenos Aires para el tan esperado casamiento entre Stefi Roitman y Ricky. A pesar de que estén todos en el país donde nació la novia, firmaron un contrato para que no se filtre nada sobre la tan esperada fiesta.

Frente a las restricciones y pactos de silencio que hay, Ricardo Montaner se filmó con un campo de fondo y expresó su emoción ante el día tan esperado para uno de sus hijos y su comprometida. "Un día hermoso el de hoy, muy emocionante, muy emotivo, lleno de amor y de emociones de todo tipo. Sobre todo de emociones felices, nostálgicas", comenzó diciendo el ex jurado de "La Voz Argentina".

"Aquí estamos en lo que son los preparativos de un acontecimiento familiar muy hermosísimo que es la boda de Ricky con Stef", continuó con su relato mientras caminaba por un enorme campo, muy probablemente el lugar donde se celebre la fiesta.

Pero el pacto de silencio no es la única restricción que habrá durante el casamiento, sino también que los invitados no podrán contar con sus celulares en la fiesta y lo tendrán que dejar en un locker bajo llave. El objetivo de esto es que no se filtré nada de la boda y todos disfruten lo máximo posible.

Stefi Roitman y Ricky Montaner el día que anunciaron su casamiento.

El cantautor se mostró muy emocionado y muy pronto podremos ver todos los detalles de la gran fiesta que prepararon los novios.

¡Mirá el video de Ricardo Montaner hablando de los preparativos del casamiento de Ricky y Stefi Roitman!