La guerra entre Residente y J Balvin no tiene fin. Un nuevo capítulo acentuó el enfrentamiento de los artistas y quedó registrado en los ocho minutos de canción de la última sesión de Bizarrap con el ex líder de "Calle Trece". Millones de usuarios reflejaron su sorpresa y alentaron lo sucedido en las redes sociales, pero entre ellos hubo un mensaje de paz que destacó sobre el resto: el de Ricardo Montaner.

La Music Session #49 generó polémica antes de ser publicada ya que René anunció en su Instagram que un artista, en referencia al intérprete del álbum "Colores", intentó frenar la salida del tema.

Tras el escándalo, Ricardo salió a llevar calma entre los usuarios y los propios protagonistas de la historia. Al igual que su colega, el rapero nacido en Puerto Rico, el renombrado artista compartió un mensaje en su cuenta de Twitter desde la rima.

"He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", comenzó el padre de Mau y Ricky.

"Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores. Yo no se de reguetón, ni de rimar señores. Yo solo se que la vida se trata de saber dar honores. Al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre", expresó en otro tuit.

"El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores. Yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres, si algún día te encuentro. Esto solo es un consejo de este cantante viejo", aseguró Montaner.

Para cerrar, alentó con un dulce mensaje: "Algún día entenderán, que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón habla la boca. Dense un abrazo queridos. No hace falta tanto frío. Los quiero, Ricardo".