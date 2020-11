La muerte de Diego Maradona paralizó a millones de personas en todo el mundo. Cientos de celebridades recuerdan al "Diez" con distintas vivencias y anécdotas que ahora mantienen en sus memorias, como es el caso de Ricardo Arjona quien contó en sus redes una deslumbrante historia con el exfutbolista.

"A principios de los 90, yo hacía un concierto en el Ópera cuando de pronto gambeteando por las butacas de un balcón, sin avisar, Maradona se asomó cantando a los gritos 'Te conozco'", narró el artista guatemalteco.

"La mano de Dios saludaba desde arriba al ritmo de la canción con la clara sonrisa de Claudia (Villafañe) a su lado. El más grande de todos había venido al concierto", continuó el intérprete de "Fuiste Tu".

.

Sin embargo, esa no es la única anécdota que tiene con el ídolo futbolístico. Al respecto advirtió: "Lo vi varias veces más, cada una me dejó una camiseta, quizás la más importante de todas fue cuando irrumpió en un balcón donde yo estaba en La Bombonera solo para darme un abrazo, se quitó la emblemática de Boca y me la dio".

Por último, expresó para despedirlo: "Yo no sé a dónde va uno a parar, pero a donde hayas ido, que tengan un balón y una camiseta con el 10 para recibirte".