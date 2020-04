Por su aniversario número 30 y para lograr entretener al público en plena cuarentena obligatoria por el coronavirus, Telefé decidió pasar el primer capítulo de "Los Roldán".

La exitosa comedia que debutó en la pantalla chica en 2004 regresó anoche y las redes sociales explotaron al ver a Jimena Barón y a Luciana Salazar. Según los usuarios, ambas lucen distintas en la actualidad ya que se sometieron a retoques estéticos a lo largo de los años.

"¿Luciana qué te pasó en la cara?", "Antes de fabricarse a sí misma", "Tiene alto contenido plástico corporal", fueron algunos de los comentarios sin piedad para Sazalar.

Mientras que Barón también fue muy criticada: "Lo mal hecho que tiene el botox Jimena me estresa", "No me recupero del shock después de ver como era", "Qué cambiada está".

Mirá a Jimena y Luciana en "Los Roldán"

Jimena Barón en "Los Roldán".