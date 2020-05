Después de más de 30 años de éxito en la pantalla, " Los Simpsons" se convirtió en un suceso internacional que recolectó miles de fanáticos que siguen la historia de los personajes amarillos. Hasta la actualidad los televidentes mantienen la atención sobre cada uno de los capítulos.

En los últimos días surgió un debate a través de las redes sociales sobre uno de los episodios más importante de la serie: "¿Quién mató al Señor Burns?". Este capítulo, que marca el final de la temporada seis y el inicio de la séptima, fue emitido por primera vez a mediados de la década del 90 y narra toda la investigación para revelar quién disparó al empresario, lo que casi le ocasiona su muerte.

.

Sobre el final se conoce que fue Maggie, la hija menor de la famila más famosa del mundo, pero a lo largo de los minutos se especula entre varios personajes. Pero un usuarios de Twitter reconoció un error en una de las escenas y despertó un intenso debate al asegurar que quien atacó al Señor Burns fue Homero.

A partir de una escena en la que se puede ver a Homero disfrazado de Krusty el Payaso, se reabrieron los cuestionamientos sobre la resolución del episodio. Como el posteo se volvió viral, Bill Oakley, uno de los guinistas de la serie, aclaró lo sucedido.

Homero Simpson disfrazado de Krusty.

"Permítanme aclarar y decir que si ese 'es' el modelo de 'Homero vestido como Krusty' (y el cabello parece indicar que no lo es), hasta hoy no teníamos idea de que lo fuera. ¡Sin embargo, la respuesta final sobre este tema debería provenir de Jeff Lynch!", explicó Oakley.

Además reconoció: "Ciertamente, puedo imaginar un escenario en el que se dibujó por error a Homero y para solucionarlo llamamos a una nueva toma para en la que simplemente se reajustó el arte existente para convertir a Homer en Krusty".

Minutos después, compartió en su cuenta de Twitter la escritura del guión que demuestra cómo debió ser la escena original: "Ok, encontré esto en mi computadora. No he mirado este archivo en 25 años. (Tengan en cuenta que NO creo que todo esto haya aparecido en el programa final). Pero verán que pedimos específicamente que Homero NO aparezca en la escena, y no pedimos que se disfrace de Krusty".

La explicación del guionista de " Los Simpson".