Pablo Alborán reveló a través de sus redes que es homosexual y recibió el apoyo de sus miles de seguidores. Sin embargo, Jimena Barón compartió un llamativo mensaje sobre aquellos que "salen del clóset" haciendo referencia al artista español y causó enojos y críticas.

La mediática, que pasa la cuarentena por el coronavirus junto a su ex Daniel Osvaldo, utilizó su cuenta de Twitter y reflexionó: "Realmente existe un closet de donde salir en el 2020? Según qué elegís salís de Narnia o ¿no? Pensé que cada unx hacía lo que se le cantaba bien el ort... con su sexualidad/afectividad/intimidad, pero no, claro, qué boluda...".

En ese instante, muchos usuarios repudiaron el mensaje de la actriz y le dedicaron duras palabras. "Ojalá todos pudiéramos hacer lo que se nos canta, pero a mí me gusta un flaco y no puedo darle un beso en público, porque su familia no sabe o mis jefes me juzgan o viene un loquito a cagarnos a piñas. Para ser alguien que lucra en fiestas gays deberías informarte más", escribió furioso un usuario.

Además, otro joven expresó: "Mientras en el mundo sigan matando gente por no ser heterosexual las salidas del 'closet' son una demostración de valentía". En esa misma línea, un seguidor apuntó sin filtro contra la cantante: "Vive en una burbuja".