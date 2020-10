Uki Deane logró conquistar a miles de seguidores en sus redes sociales gracias a su carisma y extraño sentido del humor. Sin embargo, en las últimas horas una de sus campañas generó gran polémica y fue acusado de gordofóbico.

El joven de 30 años alcanzó popularidad hace unos años por su forma de hablar en inglés y durante la cuarentena se hizo aún más conocido por su vida de "gaucho". Hasta logró instalar frases propias como "Dean Machine", "Gaucho of the Pampas" y "Sexiness in da club", pero sus seguidores le salieron al cruce luego de una serie de peculiares historias en Instagram.

"Busco hombres que sean modelos en Buenos Aires para hacer una sesión de fotos", rezaba una placa junto con el nombre de su marca de mallas. Minutos después, el influencer agregó: "Necesito hombres que estén trabaditos. Yo sé que muchos de ustedes se consideran modelos pero no son modelos. Yo me considero modelo pero no soy modelo tampoco".

Luego de su mensaje, Uki empezó a recibir algunos cuestionamientos por sus dichos y quiso aclarar: "Para los que me putean y me dicen 'Uki, siglo XXI, tenés que ser más inclusivo' ¿quieren que les diga algo? Yo pongo a un gordo y no me vende la marca, pongo a un pibe sexy y me vende. Entonces entre el gordo, y el pibe sexy prefiero poner al pibe sexy porque vendo".

Como parte de su descargo agregó: "Me están atacando demasiado... Cancélenme... Es una realidad, si no quieren ver la realidad no la vean. Vayan a pedirle a Victoria's Secret que no pongan a chicas lindas, se les van a reír en la cara. Hay que a veces vivir realidades".

Uki Deane tiene más de 500 mil seguidores en Instagram.

Incluso buscó justificarse apelando a una estrategia de marketing y explicó: "Gente, entiendo que hay muchas marcas que tratan de ser inclusivas y es buenísimo lo que hacen. Pero yo les digo por prueba y error lo que funciona para mi marca. En mi marca lo que funciona es tener pibes sexies...".

La repercusión de su búsqueda de modelos "sexies" fue tanta que su nombre se volvió trending topic en Twitter donde miles de usuarios criticaron sus expresiones y hasta lo acusaron de discriminar a la gente con sobrepeso. "Canceladísimo para 100pre Uki Deane. No me sorprende nada de un cheto, sólo que hasta ahora me hacía reír sin hablar de lo poco que vende un cuerpo gordo. Bye", aseguró una seguidora.

Canceladisimo para 100pre Uki Deane. No me sorprende nada de un cheto, sólo que hasta ahora me hacía reír sin hablar de lo poco que vende un cuerpo gordo. Bye — Agustina (@ladyprecarizada) October 15, 2020

"Es como que yo tenga una empresa de música y trate de contratar a Shakira y ustedes me dicen: 'No podés contratar a Shakira porque Shakira tiene re linda voz, tenés que ser más inclusivo y contratar a alguien que no cante tan bien'. No, porque Shakira va a vender un montón de álbums y la otra persona no va a vender un cara...", manifestó el instagramer.

Y para cerrar dijo que "la sociedad es la que elige" y destacó que su objetivo es "vender, para hacer plata porque en la vida hay que hacer plata para poder viajar y hacer cosas divertidas". "Si lo pongo al gordo no vendo", concluyó polémico.