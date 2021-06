El picante cruce entre Charlotte Caniggia y Pampita en "ShowMatch: La Academia" acaba de alcanzar otro nivel. Todo comenzó cuando la mediática aseguró que el jurado es una "mier...". Por esto, la conductora afirmó que baila "horrible" y la tildó de "maleducada".

Ante los filosos mensajes de la modelo, Alex Caniggia decidió "bancar" a su hermana en el enfrentamiento y compartió un polémico tuit: "Me contaron que la mucama discutió con mi hermana... Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, Pampeana... Mejorate, de lo contrario China vuelve y a tu marido te lo afana".

El fuertísimo mensaje que Alex Caniggia le dedicó a Pampita en Twitter.

Después de que Caniggia abandonara "MasterChef Celebrity 2", comenzaron a circular rumores de que se podría incorporar a "La Academia". Frente a estas especulaciones, Ardohain tomó una drástica decisión: si "El Emperador" se suma al reality de "ShowMatch", Pampita renuncia.

"Supongo que no. Supongo que no. No tengo necesidad de compartir ningún momento ni ningún espacio con alguien que se refiere así a las mujeres así que supongo que no", contestó la conductora de "Pampita Online" en "Los Ángeles de la Mañana" sobre si podría trabajar en el mismo programa.

En la misma línea, Mariana Nannis tiró más leña al fuego y avaló el controversial mensaje de su hijo dedicado a Pampita al compartirlo en Instagram. Sin embargo, la ex pareja de Claudio Paul Caniggia se arrepintió y rápidamente lo borró.

La mediática apoyó el discriminatorio mensaje de Caniggia a Pampita.

"Ahora entiendo a quiénes salen sus hijos, tan maleducados... No puedo creer que ella le haga RT a esto", expresó la cuenta "Chismedeker", usuario que logró capturar el momento cuando Nannis avaló el mensaje del "Chela".