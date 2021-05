A pesar de que negaron estar saliendo, los rumores de romance entre Gastón Pauls y Mariana Diarco son cada vez más fuertes. Después de algunas publicaciones juntos y que ella admitiera que le parece un "lindo chico", el único que se mostró en contra de la supuesta relación es la ex pareja de la mediática, El Dipy.

El actor, que siempre fue muy abierto sobre las adicciones a las que se enfrentó y todo el proceso que conlleva poder superarlas, conduce el programa "Seres libres" en Crónica HD, donde ella también trabaja. El cantante de cumbia le dedicó un insólito mensaje sobre su problema con las drogas y manifestó que no lo quiere cerca de su hijo, quien es fruto de su romance con Diarco.

"No soy de romper las bolas con esto Mariana, ¿pero de verdad? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo este cerca de una "montaña rusa" (novela de que la formó parte). Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener... Pero con mi hijo, no", escribió El Dipy en las redes.

La conductora de "Siempre Noticias" no se quedó atrás y aumentó la apuesta al barajar la posibilidad de exponer el romance secreto del cantante con una "conductora de la tarde": "Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuándo, estoy segura. Beso".