Ya sea porque han regresado al país luego de un viaje al extranjero como Mica Viciconte o porque están instalados en regiones afectadas como Lali Espósito, varias figuras de la farándula argentina se encuentran en cuarentena a modo de prevención por el contagio de coronavirus. En el caso de Carla Peterson también tomó algunas medidas para combatir la expansión del brote.

Con todas las medidas de higiene necesarias para evitar la propagación del virus, la ex protagonista de "100 días para enamorarse" pasó por la peluquería y renovó su estilo. Además, compartió su nueva imagen en las redes sociales junto a un importante mensaje para tomar conciencia sobre esta enfermedad.

.

"Cambios. cortes. No besos ni abrazos, no chiste. No salir corriendo a “stockearme”. No salir. No no no. Pensar en los demás", escribió la pareja de Martín Lousteau en su cuenta de Instagram junto a una fotografía que deja ver su nuevo look.

Como nueva.

La artista apostó por un corte radical de pelo que acentúa las facciones de su rostro y define aún más la claridad de sus ojos. A las pocas horas la publicación cosechó miles de "me gustas" y comentarios de sus seguidores que aprobaron la renovación de su imágen.

En una foto anterior, Carla dejó indicios de que el repentino cambio se debe a un nuevo desafío actoral. "¿Será que estoy tramando algo? Un personaje nuevo se prepara", anunció.