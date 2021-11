Desde el primer momento en que Yanina Latorre contó todo sobre el explosivo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez, quien fue la tercera en discordia entre la pareja, y teniendo en cuenta sus antecedentes con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, comenzó a ser catalogada como una rompe hogares y muchas de sus reconocidas amigas le soltaron la mano.

En primer lugar, Zaira Nara, hermana de Wanda, no dudó ni un segundo en dejar de seguir a la actriz y mostrarse sorprendida por su accionar. Acto seguido se sumaron Paula Chaves y Mery del Cerro, amigas muy cercanas desde hace varios años, quienes le dieron "unfollow" en las redes y manifestaron que era "un horror" todo lo que había sucedido.

.

En ese sentido, Ángel de Brito contestó algunas preguntas en su cuenta personal de Instagra y reveló quién es la única amiga famosa que le quedó a la China Suárez.

Sin decir ningún nombre, el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" se limitó a compartir la canción "No estoy sola" de Lali Espósito, dejando en claro explícitamente que su ex compañera de "Casi Ángeles" habría sido la única que no la canceló.