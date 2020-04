Estas últimas horas, el nombre de Yaz Asbún apareció con fuerza en redes sociales y medios de comunicación luego de ser escrachada por Cinthia Fernández. Es que la bailarina increpó a la joven y a su madre en la puerta de su casa por, supuestamente, haberle robado un producto que llegó por error a su domicilio.

"Yo no sabía, lo agarré y lo usé. Si no te molesta está usado", aseguró la mujer cuando la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" apareció repentinamente en su hogar. Luego de un fuerte forcejeo y acusaciones cruzadas, Cinthia logró su cometido y se llevó el producto que le habían mandado por canje.

No obstante, el episodio no terminó ahí, ya que también se metió la hija de la vecina en la discusión. Yaz, quien es una reconocida influencer y DJ, no se quedó callada y contratacó sin filtro. "¿Te creés que sos la única famosa, nena?", disparó la joven que también es dueña de un centro de estética. En paralelo, Asbún publicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram para aclarar la cuestión.

