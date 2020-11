La muerte de Diego Armando Maradona por un paro cardiorrespiratorio tomó a todo el mundo por sorpresa ya que el ex futbolista de 60 años se estaba recuperando de una neurocirugía a la que había sido sometido por un hematoma subdural.

Tanto seguidores como famosos lo despidieron en las redes y una banda en particular sobresalió por la importancia de la misma. El grupo musical británico Queen publicó una foto retro del encuentro entre las figuras cuando los ingleses visitaron el país en 1981 durante su gira "The Game Tour": "Descanse en paz Diego Maradona, leyenda del fútbol".

Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon de Queen conocieron a Diego Maradona el 8 de marzo de 1981 en el estadio Vélez, y fue allí que los ingleses invitaron al astro a subirse al escenario y participar del show frente a miles de personas.

.

"I'd like to introduce a friend of yours: Maradona", comenzó Mercury en el momento que cambió la historia. Inmediatamente, el ex futbolista se mostró muy feliz por sus nuevos "amigos": "Le quiero agradecer a Freddie y a los de Queen por hacerme tan feliz".

Las imágenes de Maradona en el concierto de Queen en Buenos Aires