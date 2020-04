Thelma Fardín vuelve a estar en boca de todos por una nueva polémica. La actriz compartió una grabación de una mañana suya en cuarentena y anunció que el momento fue registrado de manera espontanea. No obstante, los usuarios de las redes sociales desconfiaron de su palabra y se lo hicieron saber con duras críticas.

"Buscando una foto para mandarle a Lu encontré que mi teléfono había quedado grabando, con mi canción favorita de fondo, una mañana en cuarentena", escribió la artista en su cuenta de Instagram para publicar su video al que tituló "Espía".

No obstante, cientos de seguidores de Fardín decidieron atacarla y dudar de su descuido. "No lo sé Rick", "No te cree nadie", "¡Fue a propósito!", fueron algunos de los comentarios que recibió en su posteo.

Tras recibir varias críticas, primero la ex "Patito Feo" optó por borrar el comentario que realizó, mientras que más tarde eliminó su publicación.

Cansada de la violencia de los haters, Thelma compartió un profundo descargo tanto en sus historias como en un nuevo posteo. "Los dedos atrofiados de bloquear violencia tengo (sic). ¿Realmente vamos a dejar que la violencia sea la moneda corriente, sin horrorizarnos? Se me hizo una coraza que casi siempre me permite ignorar, ¿pero será esa la solución?", comenzó a decir a modo de reflexión.

"Me preocupa que callemos frente a tanto ataque, me preocupa que nos cansen a fuerza de violencia mutada en teclados destilando frustraciones y después compartan 'de esta salimos todos juntos'. Mi hermosa @missboliviamusica diría 'a la gilada ni cabida', pero me preocupa ver cómo nos atacan a destajo en el medio de esta y de cualquier situación y hay tanta indiferencia", continuó.

.

"Se me llena la cabeza de compañeras a las que las atacan sistemáticamente y nos dicen paranoicas. La mayoría de las veces decido dejar pasar, pero, ¿no nos estaremos equivocando dejando pasar tanto?", concluyó.