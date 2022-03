Chano Charpentier vivió un 2021 de muchas emociones después de atravesar un brote psicótico durante el cual fue baleado por un policía y estuvo al borde de la muerte en terapia intensiva. Sin embargo, el ex cantante de Tan Biónica ingresó en un centro de rehabilitación para poder mejorar y continuar con su carrera artística.

Si bien se creía que Chano se encontraba transitando su recuperación de gran forma, el cantante dio un show en la noche del sábado y muchos fanáticos se mostrarón preocupados tanto por su estado de salud física como mental, y dieron los motivos de su malestar.

"Nunca ví tan mal a Chano como este recital, tocó una hora apenas pudiéndose mantener parado, tengo el alma rota de verlo así", escribió una usuaria en su cuenta personal de Twitter.

"No se podía ni mantener parado, no sabía las canciones, no abría ni los ojos. Se fue sin saludar. Tantos años, exactamente 10 años en el fandom y hoy me lleve conmigo la tristeza más grande del mundo Chano en Ituzaingó", detalló otra seguidora muy afectada.

