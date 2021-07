El estado de salud de Cabito Massa Alcantara todavía preocupa. Si bien no hay detalles de lo que atraviesa, su hermana ha realizado una publicación en su cuenta de Instagram que es poco alentadora.

Mientras toda la familia y allegados solicitan nuevos dadores de sangre para el ex integrante de “Basta de Todo”, él permanece internado en el Hospital Británico. La situación resulta compleja y algunas fuentes cercanas a la familia mencionaron que “espera un milagro”.

.

Esta vez fue su hermana quien escribió un texto desgarrador a raíz de la situación que vive Cabito. Junto con una foto de su familia, escribió en su cuenta de Instagram. “Esta era mi familia feliz. Todos duermen menos yo, con un grito ahogado en el pecho y pensando si escribir esto y publicarlo está bien. A veces ni las palabras expresan el dolor de un corazón roto, me duele tanto que no lloro, no tengo hambre, no siento el cuerpo y parece una peli que jamás hubiera querido interpretar”, comenzó la reflexión.

A la hora de referirse a su hermano, Alejandra expresó: “Estoy con él y no voy a soltarlo. Como intento en mi vida con muchas personas, ser un puente, un arroyo, una caricia, una palabra. Si yo pudiera ser la mano derecha de algún ángel andaría por el mundo susurrándoles a cada uno...la vida es un milagro”. En sus comentarios recibió mensajes alentadores por el estado de salud del productor.