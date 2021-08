La participación de Alex Caniggia en "Polémica en el Bar" duró muy poco ya que el ex particpante de "MasterChef Celebrity 2" fue despedido por Gustavo Sofovich.

Después de que se conociera que el mediático cobraba $400.000 pesos por participar tres veces por semana, Ángel de Brito contó que el hijo de Gerardo Sofovich echó a "El Emperador" luego de varios insólitos cruces con sus compañeros de panel.

"Sofovich despidió a Alex, ´El Emperador´ de ´Polémica en el Bar´. Lo último fue el viernes: lo desafió a Gustavo y a Mariano al aire. Iúdica habla y él quiere dar su teoría, Iúdica no lo deja hablar, y le dice mira que si me enojo cagaste", detalló en conductor de "Los Ángeles de la Mañana" en Twitter.

Además, el periodista reveló que el equipo de producción aguantó "600.000 minutos hasta tomar la decisión" de despedir al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Sin embargo, el representante del mediático, Fabián Esperón, desmintió las versiones difundidas de que Caniggia fue despedido por Sofovich y explicó que se terminó el contrato laboral que tenía con producción.

“Teníamos el contrato de un mes, lo terminamos y listo. Con Gustavo tenemos la mejor onda y ya estaba pautado así. Es lo que se había pautado. No hay mucho que explicar, no sé si alguien dijo otra cosa. No se peleó con Iúdica, de hecho lo llamó para saludarlo. ´Que pena que te vas´ le dijo Iúdica a Alex”, aseguró el manager en un "Mitre Live" sobre el acuerdo que tenía Caniggia con "Polémica en el Bar".