Aunque la banda se separó en 2016, los fanáticos de "Tan Biónica" aún recuerdan algunos de sus mayores éxitos y no es casual que en la tarde de este miércoles el nombre de Chano Charpentier, su vocalista y fundador, se haya convertido en tendencia de Twitter.

La reconocida banda de pop argentina anunció de manera sorpresiva su disolución en abril del 2016 con un escueto comunicado publicado en las redes sociales. De esa manera confirmaron la cancelación de todos sus shows y presentaciones que tenían programados.

.

Sin embargo, a cuatro años de la ruptura, sus admiradores demostraron no guardar ningún rencor y a través de la red social del pajarito rindieron tributo a una de sus canciones más escuchadas durante su época dorada. Cada 4 de noviembre resuena "La Melodía de Dios", uno de los temas compuestos por Chano y que menciona esa fecha.

Para hacer honor a su canción, el intérprete publicó en las primeras horas del día la estrofa más reconocida: "Con vos es 4 de Noviembre cada media hora. Atrasare las horas, horas, horas". Su tuit no tardó en volverse viral y su nombre se mantuvo como uno de los tópicos más mencionados durante toda la tarde.

Con vos es 4 de Noviembre cada media hora. Atrasare las horas , horas horas . — Chano Moreno Charpentier (@CHANOTB) November 4, 2020

Momentos antes había posteado otro verso del sencillo: "Cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto. Cuando el frío no enfríe tanto, los domingos y jueves de espanto".

Cuando se libere mi alma de tus ojos d encanto.

Cuando el frío no enfríe tanto,

Los domingos y jueves de espanto. — Chano Moreno Charpentier (@CHANOTB) November 4, 2020

Los usuarios dejaron varios comentarios a favor del artista, incluso recordaron algunos de los mejores momentos de la banda y hasta aparecieron varios memes. Por otro lado, muchos revivieron su escandaloso choque múltiple en el barrio porteño de Núñez del 2015.

Chano esperando que sea 4 de noviembre cada media hora pic.twitter.com/LvhuuU0sGW — mimi (@ShuutUpMica) November 4, 2020

Te amo chano perdoname por los años que me hacia la cool y te amaba en secreto https://t.co/HuJLpu9JsG — Reni �� (@ReniRossi) November 4, 2020 Vi que Chano era tendencia y pensé que había chocado, después me di cuenta que es 4 de noviembre y me puse a escuchar Tan Biónica — Jazmin (@GirardiJaz) November 4, 2020

La historia de la canción

A lo largo de diferentes entrevistas durante su carrera, Chano explicó los motivos y el significado de tan particular canción. Muchos de los fanáticos especularon que la mención a la fecha hacía referencia a un enfrentamiento entre republicanos y anarquistas que pasó el 4 de noviembre de 1901 en Barcelona, ciudad que también es nombrada reiteradas veces en la letra, pero esa versión fue descartada por el músico.

Tras las especulaciones, Chano reveló tiempo atrás que escribió la canción luego de separarse de una ex novia, quien en una charla telefónica le contó sus intenciones de mudarse a Barcelona. "Cuando me dijo ‘Barcelona es con vos’ yo me quedé callado del otro lado del teléfono, llorando en silencio, y ella me preguntó '¿hola?'", recordó.

Tan Biónica se disolvió en 2016 y Chano continuó su carrera solista.

"Entonces pensé en todas las cosas de la vida lindas que había para hacer, por ejemplo, ir a despejarme a Barcelona, después me di cuenta de que Barcelona no tenía sentido, de ahí surgió la idea de ‘no quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas, no quiero Barcelona", detalló.

Luego, en otra nota, el artista completó: "El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía, Vicky, y estaba enfrentando esos dos duelos. Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante, como en la película 'El día de la marmota', donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso".

"Mi viejo la escuchó antes la canción. El 4 de noviembre no pasó, nada. Yo quería hacer una metáfora, en lugar de decir 'sos insoportable', quería decir que todos los días me despertaba en la misma rutina. Me bajó esta melodía y yo no la podía tocar, por eso puse la melodía de Dios", reveló en su momento.