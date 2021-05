Desde que Mariana Fabbiani arrancó su nuevo ciclo en El Trece, se debatió las similitudes que tiene con el histórico programa de Mirtha Legrand, el cual es reconocido por los almuerzos en vivo junto a sus invitados.

Marcela Tinayre se sumó al escándalo y aseguró que "Mirtha hay una sola" mientras que Juana Viale le echó más picante y declaró que "es una copia".

"Cada uno es libre de crear y también es libre de copiar. Yo creo que el formato de Mirtha Legrand, y no lo digo yo, lo puede ver cualquier televidente, existe hace 53 años. Es una propuesta que por ahí se la presentaron a Mariana, no sé si de parte del canal o de la producción...¡pero sí, es una copia! Al pan pan y al vino vino. No está mal decir que es una copia, lo que está mal es negarlo o decir que querían hacer otra cosa y les quedó igual", advirtió la conductora y actriz en "Intrusos".

Tras la polémica, la presentadora de "Lo de Mariana" compartió una sorprendente publicación en su cuenta de Instagram en donde se muestra sentada en un elegante sillón junto a unas flores. Sonriendo y con sus piernas cruzadas, escribió: "Re Mirtha, ahre".