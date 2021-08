En medio del debate social por la despenalización del consumo del cannabis con fines recreativos, Alex Caniggia se sumó a la polémica y compartió imágenes en sus redes junto a la plantación de marihuana que tiene en su casa.

El ex participante de "MasterChef Celebrity 2" subió un firme mensaje a favor de la legalización de la sustancia y despertó varias reacciones entre sus seguidores. Con un nuevo look, el hermano de Charlotte Caniggia se mostró con su abogado Alejandro Cipolla y aseguró: "¡Legalización de marihuanna!".

El joven mediático compartió historias en su cuenta de Instagram y un particular posteo en su perfil donde se lo puede ver con una gran planta canábica de fondo. La publicación alcanzó más de 94 mil "me gusta" y en la descripción usó el hashtag "El put... amo 69".

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y dejaron comentarios sugestivos como "como están las de atrás", "están flojitas las florencias, che!" y "La marijuaaa", entre varios más. Pero también hubo quienes lo criticaron, como fue el caso de Yanina Latorre que en "Los Ángeles de la Mañana" opinó que "¡es ilegal lo que hizo!".

El pedido de Alex estuvo dirigido directamente al presidente Alberto Fernández a días de manifestarse sobre la posibilidad de regularizar el consumo de esta sustancia. Si bien el mandatario no confirmó que impulsará una ley sobre el tema, consideró que hay que debatirlo "sin hipocresías".

Mirá el polémico video de Alex Caniggia sobre la legalización de la marihuana

¿Cómo es la relación entre Alex Caniggia y su hermana, Charlotte?

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia confesó cómo es el vínculo que mantiene con su familia distribuida tanto en la Argentina como en el exterior. Respecto a sus padres aseguró que hace cerca de cuatro o cinco meses no los ve.

"Mi mamá está de viaje por Europa y hablamos por Whats App, pero no es lo mismo", consideró en los últimos días en "PH, Podemos Hablar". Pero sorprendió al contar la lejana relación que guarda con su hermano mayor, Axel: "Hace cinco o seis años que no lo veo. Él vive en España hace muchos años. Es re triste no verlo, me llevo bien, pero no tanto como con Alex".

Respecto a su mellizo, la joven confesó: "Me veo con Alex que se quedó acá. Tengo a Alex, con él somos mellizos y es muy copado. Con él me llevo muy bien y me veo con él, ya está".