En el día que Fede Bal dio a conocer que sufre de cáncer y que comenzará un tratamiento de quimioterapia y medicación para superar un tumor que afecta su intestino, Nazarena Vélez generó polémica por su peculiar reacción en las redes sociales.

La mediática le puso "Me gusta" a un gif de Twitter con la inscripción "karma" y los usuarios lo entendieron como una indirecta al hijo de Carmen Barbieri. Sin embargo, a los pocos minutos, la actriz quitó la reacción del tuit pero sus seguidores habían capturado la acción.

El controversial "me gusta".

La relación entre Fede y la actriz no es de las mejores tras la conflictiva relación entre él y su hija Barbie Vélez que incluyó denuncias por violencia de género y graves causas judiciales.

Además, la ex de Daniel Agostini fue criticada en Instagram por un mensaje que escribió junto a una imagen de su pequeño Thiago Rodriguez. "Siempre con ganas de vivir plenas y sin preocupaciones", manifestó en su posteo y varios usuarios lo consideraron como una burla ante el delicado estado de salud del actor de "Mentiras inteligentes".

Sin embargo, la postal de la también productora teatral fue publicada antes del anuncio del ex participante del "Bailando".

La publicación de Nazarena.

La respuesta de Nazarena Vélez a las acusaciones contra Fede Bal

Luego de poner "Me gusta" a una publicación de Twitter en la que aparecía la palabra "karma", los usuarios de las redes sociales la acusaron de burlarse del cáncer de Fede Bal. Es por eso que, la artista no se quedó callada y explicó: "Para pensar que me estoy burlando de un cáncer si ves una foto mía con mi hijito en brazos tenés que ser un hijo de mil pu... o tenés que hacerte cargo de tu oscuridad".