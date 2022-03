La relación de L-Gante y Tamara Báez se afianza cada vez más con el trascurso del tiempo. Después de siete años de amor, y de varias crisis de por medio, los padres de Jamaica apostaron a la convivencia y confían plenamente en ellos, sin embargo, hay algunos aspectos que no están resueltos.

El cantante de "Cumbia 420" dejó expuesta a la madre de su hija a evitar ocultar su reacción y manifestar su preocupación a la hora que ella sea la encargada de conducir su vehículo. El hecho ocurrió en una entrevista cuando Grego Rossello le ofreció para que beba una bebid. alcohólica y el intérprete dijo que era el "piloto" designado.

.

"¿Puede manejar alguno a la vuelta muchachos?", preguntó el influencer en voz alta para evitar que el artista de General Rodríguez conduzca. Fue en ese entonces se escuchó al fondo: "Tamara".

Acto seguido, sorprendió la reacción de L-Gante. Con una mano en el corazón, expresó firme: "¡No!". "¿Tamara al volante no?", indagó entre risas el entrevistador.

"Te podría contar una pero no, en realidad no te puedo contar pero estaría bueno, así que no te voy a decir nada", concluyó divertido Elián Valenzuela.

¡Mirá la reacción de L-Gante cuando le dijeron que sea Tamara Báez la encargada de conducir!