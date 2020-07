Se publicó la tapa de la nueva edición de la revista Caras, y tuvo gran repercusión, negativa, por hacer foco en el cuerpo de Amalia, la hija de la reina de Holanda Máxima Zorreguieta, calificando su cuerpo como "plus size" (talla grande). En las redes recibió una ola de críticas de indignación y rechazo.

"La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size", reza el título de la publicación, junto a una imagen de la reina de Máxima y Amalia. Queriendo dar un mensaje equivocado sobre empoderamiento, la frase también cae en el error de analizar el "plus size" como una elección de estilo.

Si bien aún no se puede leer la entrevista completa, la bajada de tapa vuelve a fallar: "La heredera al trono de Holanda, víctima del bullying, enfrenta las críticas con fortaleza y el incondicional apoyode sus padres. Una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura de 'mujer real'".

El mal uso de comillas en "mujer real" para adjetivar a la princesa, y la exposición de sus conflictos fue también una de las temáticas que más rechazo causó entre los usuarios de Instagram, Twitter y Facebook. Muchos subrayaron el concepto de "atraso", por creer que la revista parece del pasado, por la forma frívola en la que hace mención y remarca el cuerpo de la joven.

En Instagram recibió muchos comentarios indignados.

"Titulo malicioso y discriminador. Incitan al bullying. Les debería dar vergüenza y tendrían que pedirle disculpas a esta niña por querer avergonzarla. Un seguidor menos", dijo un usuario muy enojado. "Título espantoso y abusivo", expresó otro.

"¿No saben hablar de otra cosa que no sea de los cuerpo de los demás?", escribió otra.

También la periodista y escritora Florencia Etcheves mostró su rechazo: "Esta tapa está horrible y tan dañina que no se por dónde empezar".

Por el momento ningún responsable de la publicación salió a hacer un descargo al respecto.