Hace unos días atrás, se conocieron los nominados a los Grammys Latino. Frente a este anunció, J Balvin empezó una campaña en contra de los premios diciendo que no valoran a los Latinoamericanos. El cantante se expresó en sus redes sociales y muchos artistas salieron a repudiar la acción del intérpete de "¿Qué más pues?", canción que escribió junto a María Becerra.

Ante esta situación, Residente salió a responderle al colombiano con un video. "Te explico pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", dijo el líder de "Calle 13".

Este pedido que está llevando a cabo J Balvin se debe a que el año pasado obtuvo 13 nominaciones, pero sólo ganó un premio. A partir de ahí, se enojó con las personas que manejan y organizan la entrega y se los está haciendo saber a través de las redes sociales.

El ex de Soledad Fandiño, siguió criticando al cantante: "Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot".

J Balvin en los premios Grammys Latino.

Además, René hizo hincapié de que este año se hará un homenaje a Rubén Blades, un icono en la historia de la salsa y de la crónica urbana, quién recibirá este año el premio a su vida artística. Por eso, varias de las críticas contra Balvin fueron por ahí. “Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, sentenció el intérprete de "Atrévete-te-te".

