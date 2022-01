Pampita y Benjamín Vicuña llevan cinco años separados y luego de varias peleas entre ambos, al parecer la paz llegó. Sin embargo, lo más llamativo de todo esto es una empresa que utiliza los videos de la cámara de seguridad de la antigua casa de la pareja para promocionar su producto.

Estás imágenes fueron descubiertas por un usuario de Twitter. Ella explicó que estaba viendo historias en su cuenta de Instagram hasta que le apareció la publicidad. Las imágenes que se pueden ver son de la esposa de Roberto García Moritán y la expareja de la China Suárez antes de divorciarse.

.

Estas capturas de las cámaras de seguridad habían sido publicadas por la misma modelo para demostrar que no estaba separada del actor chileno ya que en ese momento se lo había empezado a víncular con la madre de Magnolia y Amancio. Allí se puede ver a la ex jurado de "ShowMatch: La Academia" abrazada al padre de sus hijos.

Al parecer la mamá de Ana Carolina y el modelo no se enteraron de la utilización indebida de su imágen ya que no salieron a decir nada en los medios. No obstante, ambos le pueden iniciar acciones legales a la empresa ya que no les pidieron autorización para usar esas fotos.

Pampita y Benjamín Vicuña cuando eran pareja.

Todavía habrá que esperar la reacción de ellos y la excusa que utiliza la empresa para justificar la utilización incorrecta de una imagen.

¡Mirá la promoción que hace la empresa con la imagen de Pampita y Benjamín Vicuña!

Scrolleando historias en Ig me aparece una publicidad de ALARMAS y la promocionan con la famosa foto de las cámaras de seguridad que habia publicado Pampita en medio del mantadenepalgate jajajaja lpm pic.twitter.com/Bsaxf88fFg — Gigi con flequillo �� (@Giseledasilva87) January 29, 2022