A un año de blanquear su romance, Pico Mónaco y Diana Arnopolous anunciaron su casamiento. La noticia la dio a conocer la propia modelo francesa de 29 años en su cuenta de Instagram. Con una foto en donde se puede ver su anillo de compromiso la pareja del extenista, ex novio de Pampita, manifestó que quiere pasar el resto de su vida con él.

"YES. I want to spend the rest of my life with you" ("SÍ. Quiero pasar el resto de mi vida contigo"), expresó la mujer en su publicación en la que se la ve con una inmensa sonrisa tras recibir la alianza.

El posteo alcanzó rápidamente miles de "me gusta" y comentarios con buena onda de sus seguidores, incluido el de Pico quien compartió una gran cantidad de emoticones de corazones.

Diana y Pico anunciaron su casamiento por un posteo de Instagram

Más tarde, Pico también realizó un posteo en Instagram y escribió: "Mi compañera para toda la vida ��❤️ Mr & Mrs Monaco".

La pareja vive en Miami, ciudad en la que Diana se dedica al modelaje y es dueña de una marca de carteras.

Pico conoció a la familia de su futura esposa en junio de 2019 en París. Mientras que la modelo viajó a Tandil a fin del año pasado para celebrar con los seres queridos del deportista Navidad.