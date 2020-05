Tras separase de Facundo Ambrosioni, se comenzó a vincular a Morena Rial con un nuevo futbolista. El uruguayo Bryan Bentaberry, quien juega en el club Cerro, compartió curiosas charlas con la mediática a altas horas de la madrugada.

Sin importarle las especulaciones ni el qué dirán, la hija de Jorge Rial compartió un vivo de Instagram con el joven y hubo risas cómplices que dieron qué hablar entre los espectadores del video.

"Cuñada te puso te puso mi hermano", lanzó Bentaberry entre risas. Por lo que Morena contestó con cara pícara: "Pero le contaste la parte que somos amigos". "Sí, ya sabe. ¡Basta hermano!", dijo algo tímido el futbolista.

Tras aquel diálogo, el joven finalizó la llamada con la mamá de Francesco Benicio y ella aprovechó para dejarle a sus seguidores algunas cuestiones en claro: "Pueden dejar de bardear, pelotud... me tienen harta".

"Qué preguntas que hacen", sostuvo Morena luego de que la vincularan con el deportista. Y agregó convencida sobre su ex "amigovio" Enrique Sánchéz: "Está todo bien con Enrique chicos, no me peleé".

Al igual que Morena, el uruguayo es padre de un niño. En varios posteos de su cuenta de Instagram mostró al pequeño quien en la actualidad tiene dos años.

