Luego de fuertes rumores, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo comenzaron a mostrarse cada vez más juntos en las redes sociales y confirmaron así que están en plena relación amorosa.

Tan sólido es el vínculo que formaron que, la hija del "Diez" acompañó al músico en la gira con su banda por San Martín de los Andes y llevó también a su hijo, Benjamín, fruto de su ex relación con Sergio "Kun" Agüero. Si bien no dieron declaraciones en los medios, las diferentes publicaciones en las redes son una clara muestra de su romance.

En las últimas horas, en Twitter llamó la atención un picante mensaje de Marian Farjat, ex "Gran Hermano", donde la acusa a Gianinna de ser una "roba novios".

La mediática compartió un polémico descargo contra la joven y deslizó que habría salido con su ex cuando todavía estaban de novios. "Qué raro Gianinna Maradona metiéndose en relación ajenas o robando novios... sino preguntenle a mi ex ex... ups lo pensó o lo dije...", disparó Farjat.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo con Benjamín durante la gira por el sur.

La ex "hermanita" estuvo en pareja varios años con su compañero de la casa Brian Lanzelotta, pero no aclaró sobre qué relación apuntó su comentario. Por su parte, antes de entablar un noviazgo con Gianinna, Osvaldo se mostró muy cerca de Jimena Barón y luego vivió un breve pero intenso romance con Coty De Palma.