En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, Paula Chaves compartió una serie de fotos en las redes sociales en las que mostró un íntimo momento de unión con sus hijos junto a una sentida reflexión. Pero una de sus seguidoras criticó el posteo y ella le respondió de una manera muy original y contundente.

En su cuenta de Instagram, la conductora de "Bake Off" subió una foto de sus hijos Olivia y Baltazar tomando la teta cuando eran bebés y escribió: "Nada me va a borrar estas miradas, esta conexión única... amo dar la teta...".

La publicación de Paula Chaves por la Semana Mundial de la lactancia.

Su publicación alcanzó miles de "me gustas" por porte de los usuarios que celebraron el importante mensaje que transmitió. Momentos después, la esposa de Pedro Alfonso decidió publicar una seguna imagen que la muestra en bikini y con su hijo a upa agarrado de su mama y fue duramente criticada.

"Y esta foto que amo... Me hace sentir poderosa... Baltazar, 2 años y medio...", confesó la modelo. Su último posteo también recibió cientos de comentarios positivos, salvo por parte de una usuaria quien consideró: "A mí me da asco ver este tipo de foto, muy grande el nene para que tome teta no le veo sentido".

El desafortunado comentario que recibió Paula Chaves.

Paula no ignoró el desafortunado comentario y respondió picante: "Ahhh pero si con esta te morís, llegas a ver una de Pedro tomando ¿y qué te pasa?". Hace poco menos de un mes la modelo se convirtió en madre por tercera vez de Filipa quien llegó al mundo desde el método de parto respetado.