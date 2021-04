Mientras espera la llegada de sus mellizos, fruto de su amor con a Diego Orden, Paz Cornú reveló que ya eligió el nombre de los niños que vienen en camino. La diseñadora que ya es madre de dos nenes, hizo un video en sus redes sociales y contó el proceso de la elección.

"Muy feliz de compartir con todos ustedes el nombre de los bebés. Para Diego fue muy fácil, ya lo tenía claro de entrada. Yo me recorrí todos los idiomas, ídolos y palabras raras... Cada vez que decía 'listo, es este' al rato ni yo me acordaba qué nombre había elegido", indicó la modista entusiasmada.

.

Y fue en ese entonces que dijo los preciados nombres: India y Román. "Así es la vida, lo correcto llega cuando tiene que ser y, de repente, me vino el elegido... Que está relacionado con alguien muy importante en mi vida, mi maestro espiritual a quien agradezco todos los días haber conocido", indicó en relación al líder espiritual mientras que su marido decidió en base a su ídolo, el ex jugador de Boca. Por último, mostró el cuarto de los pequeños y cerró: "Es el camino amores... Sin amor la vida no tiene sentido".