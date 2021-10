Paulo Londra tiene mucho revuelo a su alrededor hace largos meses. La disputa legal con Big Ligas no permite que pueda publicar nuevas canciones ni presentarse en vivo, por lo que hay expectativa por su reaparición. Las últimas novedades del caso son agradables para sus seguidores, ya que estaría en la puerta de encontrar la solución favorable.

Sin embargo, la ansiedad de sus fanáticos cada vez es más grande por el tiempo que pasó desde su último show. Muchos se alegraron en las últimas horas, ya que el cordobés compartió un breve video en el que se lo ve cantando, algo que no sucedía hace un buen tiempo.

Lo cierto es que Paulo Londra no volverá a cantar en vivo, al menos pronto. El rapero acompañó a Kodigo, uno de sus colegas más destacados de la actualidad de la escena. Lo particular es que ambos visitaron a Los Caligaris, la banda de rock que no solo tiene muchos oyentes en Argentina ya que son un éxito en México y llenan estadios allí.

Mientras tanto, el cantante se divierte a la espera de una resolución final. Hace pocas semanas, hubo un fallo que lo favorecía pero sus enemigos en la Justicia pidieron una nueva medida para cambiar la situación. Si la decisión se confirma, el argentino volverá a poseer sus propias canciones y tendrá libertad de acción.

La carrera ascendente de Londra se vio interrumpida de golpe, por lo que se supone que hay muchos temas a la espera de publicarse. Durante las últimas horas, se compartieron algunas historias de Instagram que ilusionaron a sus fans pero fue solo un momento de recreación con colegas cercanos a él.