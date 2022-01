Paulo Londra hace más de dos años que no lanza música nueva y durante este tiempo sus fans y sus colegas lo extrañaron mucho. El artista frenó su exitosa carrera por el enfrentamiento judicial que comenzó en 2019 con sus antiguos representantes, Ovy on the Drums (Daniel Oviedo) y Kristoman (Cristian Salazar) de la discográfica "Big Ligas".

Paulo Londra luego de terminar su conflicto judicial con "Big Ligas" en una corte de Miami.

El 10 de noviembre de 2021 trascendió que las partes involucradas lograron llegar a un acuerdo para terminar la disputa legal que alejó al cordobés de los escenarios y desde entonces, la expectativa por sus nuevas caciones es muy alta.

Para cerrar el 2021, el intérprete de "Adán y Eva" viajó con amigos a Estados Unidos para disfrutar de la temporada invernal en aquel país. En las últimas horas, el cantante compartió un video de su vuelta a Buenos Aires y adelantó que ya está planificando lo que será su gran regreso a la música. "Volver y manos a la obra", escribió el trapero en su Instagram.

Paulo Londra anunció que comenzará a grabar su nueva música.

Muchos aseguran que el cantante piensa volver a la escena urbana a lo grande con colaboraciones con artistas como Bizarrap o Duki. Si bien Warner seguirá administrando las obras existentes de Londra, en este nuevo comienzo se estima que el joven que logró repercusión internacional realizará todo el nuevo material bajo un sello propio donde tendrá control sobre sus temas.

Mirá el video que subió Paulo Londra en su regreso a Buenos Aires